Благотворителна изложба под надслов „Огнена“ ще подкрепи художничката и сценограф Огняна Серафимова и нейното семейство, след като пожар опустоши дома им във Варна преди броени дни. Инициативата обединява артистичната общност в морската столица, както и нейни колеги от София, включително представители на Националната художествена академия и Съюза на българските художници.

Инициатор на pop-up изложбата и благотворителната акция е културното издание ArtVarna.net с подкрепата на проф. Валери Чакалов и Нина Локмаджиева.

Снимка: Огняна Даскалова

В експозицията са включени документални фотографии от пожара, както и художествени интерпретации на овъглени предмети, превърнати в абстрактни визуални форми. Част от фотографиите носят заглавия, вдъхновени от стихове на поета Иван Димитров. Освен творби на Огняна Серафимова, изложбата представя произведения на нейната майка Цветана Векова, брат ѝ Деян Веков и сестра ѝ Деница Серафим, както и произведения на покойните варненски художници Маргарита Денева и Христо Веков.

Посетителите ще могат да подкрепят каузата чрез закупуване на картички, постери, малки пластики и авторски мартеници, създадени специално за инициативата.

Снимка: Огняна Даскалова

Изложбата ще бъде отворена за посетители до 28 февруари 2026 г. в пространството за споделено изкуство Нира Арт, като ще може да се разглежда всеки ден между 14:00 и 18:00 часа.

Дарения могат да бъдат направени и по банков път чрез сметка в Първа инвестиционна банка, както и чрез платформата Revolut:

Първа инвестиционна банка



BG59FINV91501015356555



Титуляр: Огняна Серафимова



Revolut: @ognyanneje