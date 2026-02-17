Пожар в жилищен блок в близост до Барселона е причинил смъртта на петима души. Ранените са четирима, съобщиха противопожарните служби на североизточния испански регион Каталуния.

Огънят избухнал в складово помещение на 5-етажна сграда в град Манльеу, разположен на около 80 километра северно от Барселона.

Испански медии съобщават, че жертвите са млади хора, които се били събрали на последния етаж на сградата. „По неизвестни причини хората вътре не са успели да излязат от складовото помещение", допълват от службата.

Полицията е започнала разследване по случая.

