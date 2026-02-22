-
Как плодовете подпомагат имунитета, енергията и доброто храносмилане при активните хора
Какви са ползите от плодовете - разказва специалистът по хранене Катина Симеонова в предаването „Близо до спорта” по NOVA NEWS.
Заедно с нея ще разберете защо плодовете са важна част от здравословното хранене, какви витамини и минерали ни осигуряват и как подпомагат имунитета, енергията и доброто храносмилане при активните хора.
Балансираната чиния – лесната формула за по-здравословно хранене
Полезни съвети, професионален поглед и лесни стъпки към по-здравословни навици.
Повече гледайте във видеото.
