Искаш да се храниш по-добре, но се чудиш какво точно да сложиш в чинията си? Специалистът по хранене Катина Симеонова показа простото правило на балансираното хранене – без крайни диети и без глад. Тя даде ясни и практични съвети, които всеки може да приложи още от следващото хранене, в предаването „Близо до спорта” по NOVA NEWS.

„Балансираната чиния е изключително важна, защото може да сме сити поне за 4-5 часа. Освен това имаме и енергия, за да минем пренатовареният ден. Не на последно място ни зарежда с всичко необходимо като хранителни вещества, за да сме здрави. Моят съвет е да се храним така, все едно животът ни зависи от това. Защото наистина е така”, сподели специалистът.

