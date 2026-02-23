Снимка: Пресцентър на МВР
Само за изминалото денонощие са установени 24 водачи, качили се зад волана след употреба на алкохол
СДВР ще получи нов паркинг, на който да съхранява иззетите автомобили. Той е предоставен безвъзмездно от кмета на район „Красна поляна" за срок от 10 години.
Само за изминалото денонощие МВР е установило 24 водачи, качили се зад волана след употреба на алкохол. От тях 11 са шофирали с над 1, 2 промила алкохол в кръвта, а двама са отказали да бъдат тествани. Трима шофьори са засечени да шофират под въздействие на наркотични вещества.
Редактор: Дарина Методиева
