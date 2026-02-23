Мира Йосифова е назначена за заместник-министър на иновациите и растежа.

Тя е утвърден експерт с близо 20-годишен професионален опит в държавната администрация, с последователна кариера в областта на стратегическото планиране, управлението на европейски програми и разработването на публични политики, посочват от МИР.

Снимка: Министерство на иновациите и растежа

От май 2023 г. е директор на дирекция „Политики и анализи“ във ведомството, където ръководи процесите по изграждане и прилагане на националната иновационна политика и инструменти за подкрепа на бизнеса и технологичното развитие.

Професионалният ѝ път включва ръководни и експертни позиции в Агенцията по заетостта, Центъра за развитие на човешките ресурси и Министерството на културата, където участва активно в програмирането и координацията на ключови национални и европейски политики.

Редактор: Ивета Костадинова