Двама помощник-шерифи в американския щат Мисури бяха смъртоносно простреляни - единият по време на полицейска проверка на пътя, а другият няколко часа по-късно при престрелка със заподозрения, който също е бил убит, съобщиха властите.

Шерифът на окръг Крисчън Брад Коул заяви, че първоначалната стрелба е станала по време на проверка на пътя южно от Хайландвил вчера, в югозападната част на щата Мисури, съобщиха местните медии.

Агент на Граничната служба простреля мъж в Аризона

Около 100 офицери, помощник-шерифи и щатски полицаи са участвали в издирването на заподозрения, каза Коул. Той уточни, че към операцията са се присъединили и агенти на Службата на маршалите на САЩ, ФБР и Бюрото за алкохол, тютюн, огнестрелни оръжия и експлозиви (ATF).

Камионът на предполагаемия стрелец е бил открит изоставен на няколко мили на юг, близо до Рийдс Спринг. Правоохранителните органи са претърсили района около него, като по-късно днес помощник-шерифи са се приближили към топлинен сигнал, засечен в гората. Коул заяви, че заподозреният е открил огън, ранявайки трима от тях.

Един помощник-шериф от окръг Крисчън е убит, а двама други от окръзите Крисчън и Уебстър са ранени, като нараняванията им не се считат за животозастрашаващи. Органите на реда са отвърнали на огъня, при което заподозреният е бил убит.

Коул идентифицира помощник-шерифа, убит при първоначалната стрелба, като Габриел Рамирес.

„Помощник-шериф Рамирес винаги беше добър към всички”, каза Коул. „Той винаги беше приятелски настроен и винаги бе до всеки, който имаше нужда от рамо, на което да се опре”, добави той.

Редактор: Мария Барабашка