По данни на властите той пръв е открил огън по федералните служители
Мъж с криминално досие за трафик на хора е бил прострелян от федерален агент на Граничната служба в щата Аризона във вторник. По данни на властите раненият - 34-годишният Патрик Гари Шлегел, пръв открил огън по федерални агенти, съобщи NBC News.
Стрелбата станала в района на Аривака, приблизително на 10 мили северно от границата между САЩ и Мексико, заяви Хийт Янке, специален агент, ръководещ полевия офис на ФБР във Финикс.
Шлегел бил прострелян след преследване пеша, последвало проверка на автомобил във връзка с „активен случай на нелегален трафик на мигранти“, каза Янке.
По думите на шерифа на окръг Пима пострадалият е постъпил в болница в тежко състояние, но без опасност за живота, и впоследствие е претърпял операция.
Очаква се срещу него да бъдат повдигнати три федерални обвинения: за нападение срещу федерален служител, за трафик на нелегални мигранти и за притежание на огнестрелно оръжие от осъждан престъпник.
Шерифската служба на окръг Пима разследва употребата на сила от страна на агента на Граничната служба. Разследване водят и от Службата за професионална отговорност към Граничната служба, както и ФБР, съобщи говорителят на Министерството на вътрешната сигурност Триша Маклафлин.
Инцидентът идва три дни, след като агент на ICE Граничната служба застреля Алекс Прети в Минеаполис, както и седмици след смъртта на Рене Гуд, също убита от служител на Имиграционната и митническа служба. Тези случаи предизвикаха протести и критики към Министерството на вътрешната сигурност.Редактор: Цветина Петкова
