Иранският върховен лидер аятолах Али Хаменей е забранил оръжията за масово унищожение, което "очевидно означава, че Техеран няма да разработва ядрени оръжия", заяви президентът Масуд Пезешкиан.

"Нашият върховен лидер вече заяви, че няма да притежаваме ядрени оръжия", заяви президентът в речта си. "Религиозният лидер на едно общество не може да лъже. Когато той обяви, че няма да имаме ядрени оръжия, това означава, че няма да имаме. Дори и да искам да го направя, не мога, заради вярата си", подчерта Пезешкиан.

САЩ и Иран преговарят в Женева за ядрената програма

Държавният глава направи това изявление преди третия кръг от ядрените преговори със САЩ. Вашингтон продължава да обвинява Техеран, че се стреми да се сдобие с ядрен арсенал, припомня "Ройтерс".

Редактор: Ивета Костадинова