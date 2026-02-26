Близо 9 000 деца не са приети в ясли и градини в София тази година. От Столичната община обмислят промени в правилата и критериите за прием.

Сред новите предложения, касаещи родените през 2024 г., е да отпадне точката, даваща предимство при прием в първа градинска група, след като детето е посещавало ясла.

„Смятам, че и родителите, които искат да остане точката, и тези, които искат да отпадне, са прави. Хората, направили си сметката да плащат за частна ясла, имат правото да не искат да отпадне”, заяви педагогът в ДГ 91 „Слънчев кът" Йоанна Шукерова.

Но освен тезата, че така ще бъдат ощетени част от децата, излиза и друг казус. „Тази една точка получават тези, които посещават самостоятелна детска ясла, частна детска градина, даваща точка, и съответно деца с братчета и сестричета в общинска детска градина. В един момент се получава парадокс –при 20 свободни места да не бъдат приети децата, чиито роднини са тук”, обясни директорът на ДГ 91 „Слънчев кът" Таня Кечева.

Не малко родители вече изразиха убеждението си в петиция, че отпадането на точката е грешка. На същата позиция е и омбудсманът. „Когато едно дете вече е постъпило в детска ясла, какво става, когато му махнем тази бонус точка? Има голяма опасност то после да не бъде прието в първа група в детска градина”, обясни Велислава Делчева.

По-голяма част от недостигащите места са за ясла – над 6000, обясни заместник-кметът по образованието Десислава Желязкова в Обедния информационен блок на NOVA NEWS.

Много родители записвали децата си в ясла заради допълнителната точка. „Дават болничен след болничен и детето реално започва да посещава първа група”, обясни Желязкова. Така обаче няма места в яслите за други деца, които реално биха ги посещавали. Други родители пък записвали детето на частна ясла, за да вземат въпросната точка.

Затова от СО предвиждат да отпадне тази точка за прием в детска градина. „Това ще освободи място за наистина нуждаещите се от това някой да полага грижи за детето им в тази възраст”, каза Желязкова.

Предвидена е отлагателна разпоредба, която ще влезе в сила от следващата година. „Смятаме, че 1 година преходен период е достатъчна, за да осигурим предвидимост за родителите”, обясни заместник-кметът по образованието.

„Неприетите в градина деца са около 2500, а свободните места, с които разполагаме в общинските детски градини, са малко над 2000. Това, което сме установили в практиката и за което ни дадоха сигнали хора от системата и родители, е, че тази 1 точка често се използва не за предимство за прием въобще в детска градина, а за прием в конкретна детска градина”, обясни Желязкова. Същият проблем съществувал и при приема в 1 клас.

„Представихме нашия план, за да осигурим места за всяко дете до края на мандата. Това обаче трябва да се случи и със съдействието на родителите”, каза Желязкова.

Сред останалите идеи за промени са равнопоставяне на фактора настоящ и постоянен адрес, както и въвеждането на различна тежест спрямо годините уседналост.