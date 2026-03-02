Докато трае военният конфликт в региона, цената на суровия нефт едва ли ще се успокои и ще достигне нивата от преди месец под 70 долара. На бензиновите колонки ще видим повишение на цената на горивата, въпреки че то на практика не е оправдано, тъй като България купува нефт и горива от дестинации, които не са засегнати от този конфликт. Това прогнозира енергийният експерт от Центъра за изследване на демокрацията Мартин Владимиров в ефира на „Интервюто в Новините на NOVA“.

Той коментира, че към този момент няма физическа блокада на Ормузкия пролив. „Иранските власти препоръчват да не се минава оттам и следователно застрахователи, търговци на петрол и на природен газ, както и транспортните компании решиха, че е по-добре да изчакат ситуацията да се успокои, преди да пуснат стотиците кораби, които са се наредили от двете страни на пролива и чакат команда за преминаване“, каза Владимиров.

„Външният министър на Иран заяви, че Иран няма намерение да затваря Ормузкия пролив. Те губят от това, защото самият Иран изнася през него”, посочи енергийният експерт и допълни, че рискът от преминаването през пролива в момента е огромен, тъй като няколко танкера вече бяха ударени.

„С всеки ден, в който трафикът през Ормузкия пролив е забавен ще се акумулира сериозен недостиг, особено в Азия. Китай акумулира големи резерви, през последните 12 месеца купува много повече петрол от колкото е необходимо. Вероятно големите потребители ще отпуснат частично тези стратегически запаси на пазара, но това може да реши проблема за около седмица. Ако този конфликт продължи един месец и няма износ на петрол от региона, ще видим много по-високи цени”, коментира още той.

Редактор: Ивета Костадинова