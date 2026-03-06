Професионалните музикални състави на Българското национално радио от днес поставят на пауза всички свои концерти. Тихият им протест идва след редица изпълнения на сцена с жълти жилетки и многократни призиви към държавата за законодателни промени.

Те настояваха статутът им да се приравни с този на държавните културни институти - като филхармонии и опери. По този начин те ще могат да получават еднакво финансиране и да се развиват.

Преди седмица исканията на музикантите изслуша служебният министър Найден Тодоров, който се ангажира до дни да излезе с работещ вариант за промяна в заплащането им и цялостното финансиране на съставите на БНР.

