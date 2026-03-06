Снимка: iStock
-
От режим към свобода: Пътят на един иранец до България и надеждата за промяна в родината му
-
Израелски туристи масово отменят резервации в Банско заради ескалацията в Близкия изток
-
Без тераси, климатици и с течащ покрив: Жители на блокове във Велико Търново се оплакват от некачествено саниране
-
Разследване под прикритие: Как оператори в колцентър се преструват на лекари
-
Ралица Асенова: Не ми дават да видя сина си, за да не „замърся” разследването
-
Той е невинен, но без книжка: Осем месеца по-късно Билян Сариев все още чака документите си обратно
Артистите настояват статутът им да се приравни с този на държавните културни институти
Професионалните музикални състави на Българското национално радио от днес поставят на пауза всички свои концерти. Тихият им протест идва след редица изпълнения на сцена с жълти жилетки и многократни призиви към държавата за законодателни промени.
Те настояваха статутът им да се приравни с този на държавните културни институти - като филхармонии и опери. По този начин те ще могат да получават еднакво финансиране и да се развиват.
"Тих" протест: От 6 март съставите на БНР спират концертите си
Преди седмица исканията на музикантите изслуша служебният министър Найден Тодоров, който се ангажира до дни да излезе с работещ вариант за промяна в заплащането им и цялостното финансиране на съставите на БНР.Редактор: Дарина Методиева
Последвайте ни