От 6-ти март всички музикални състави на Българско национално радио ще преустановят концертната си дейност в знак на протест. Решението идва след месеци на недоволство и настояване за по-високи възнаграждения и ясен механизъм за определянето им.

През настоящия сезон Симфоничният оркестър, Биг бендът, Народният оркестър и Смесеният хор на общественото радио излизаха на сцена с жълти жилетки, за да привлекат общественото внимание към исканията си. Музикантите настояват за достойни заплати и регламент, по който да се формират възнагражденията им.

По информация на протестиращите вече са били подготвени два ключови законопроекта, но до внасянето и обсъждането им в парламента така и не се е стигнало.

Призивът на съставите обиколи социалните мрежи и получи широка обществена подкрепа. Зад каузата им застанаха множество творци и обществени личности.

С решението си за „протест чрез тишина“ музикантите заявяват, че ще продължат да настояват за реални действия и устойчиво решение на проблема.

Редактор: Ралица Атанасова