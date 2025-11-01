-
Вижте историите на български симфоници, които вече десетилетия създават и възраждат класическа музика на световно ниво, но оцеляват на ръба
Някои от тях се учат да четат нотите върху белия лист още докато пишат първите си букви. При други копнежът да свирят в редиците на симфониците припламва по-късно, но никога не угасва. А сред най-младите музиканти в редиците им са онези надежди, които са се докоснали до световната сцена – но избират България.
Звезделина, Слав, Борис и още 90 от най-добрите музиканти, които България някога е имала, са лицата на Симфоничния оркестър на Българското национално радио днес. От години тази сбъдната мечта им струва скъпо. И от години търсят начин да бъдат чути. Първо свирят извън залите – на открито, за да може всеки случаен минувач да ги види и чуе. Преди месеци съкращават концертната си програма. Но решават – за да не лишават своята публика, да открият този сезон от сцената на зала „България” с пълна програма, но.… с жълти жилетки.
„Представете си – за да излезем официално в стачни действия, ние трябва да се лишим от заплатите си. И докато има хора, които могат да си го позволят, голяма част от нашите колеги не биха рискували това, защото ще лишат семействата си и децата си от препитание, което е невъзможно”, казва тимпанистът Борис Будинов.
Грандиозно откриване на 40-ата Аполония с концерт на Симфоничния оркестър на БНР
Невъзможно обаче се оказва и да живеят нормално със същите тези месечни възнаграждения – като музиканти в Симфоничния оркестър на БНР, създаден в средата на миналия век.
Цигуларката Звезделина Халтъкова разказва, че съпругът ѝ също е музикант: „Двама музиканти, двама цигулари в групата на първите цигулки в БНР – и нашите две заплати, за да бъдем съвсем коректни, са около 3000 лева заедно. Ние имаме две деца и живеем в София. Обидно е, унизително е”.
„Има колеги, които са работили като таксиметрови шофьори, като продавачи, като чистачи, колкото и да е унизително – в крайна сметка човек трябва да оцелее по някакъв начин”, допълва Борис Будинов.
Проблемите на радиосимфониците един по един ги затрупват лавинообразно. Недофинансирането прозира сериозно в това, с което музиканатите се изразяват най-ясно - техните инструменти. Оказва се, че възрастта на част от музикалните инструменти достига 60 години.
„Ние сме изправени пред огромния проблем да губим кадри. Филхармонията и операта, колегите от провинцията, които са към Министерството на културата – те ползват съвсем различна формулировка и съвсем различна технология на финансиране, експандират култура непрекъснато из цялата държава, в Европа, а ние буквално сме затворени в буркан”, разказва Слав Славчев, който свири на обой.
Концерт-протест на БНР, музикантите искат по-високи заплати
И допълва: „Жужим – четири музикални състава, четири професионални музикални състава жужим в един буркан – и е парадокс, че Симфоничният оркестър на БНР се принуждава да прави концерти в студиото – в Първо студио, поради липса на средства, защото наемът на зала „България” е непосилен за бюджета, който ползваме”.
А каква е цената да посветиш живота си на музиката и в един от тези културни институти? И дали и там да си оркестрант не е въпрос на оцеляване? Екипът на NOVA влиза и в Плевенската филхармония.
Когато не свири, барабанистът Николай Колев отговаря за звука, пък бил той съставен не от ноти, а от думи - в ефира на „Дарик Радио” в Плевен. Казва, че му се налага да работи на две места от любов към професията, но и в подкрепа на максимата „музикант къща не храни“.
Директорът на Плевенската филхармония – Любомир Дяковски казва, че с музикантите постоянно обикалят из страната и срещат хора, жадни за култура. Дяковски допълва: „Това е смисълът. И да, може да го наречем будителство също”.
И въпреки това от Плевенската филхармония споделят, че годината е била трудна за тях, защото във финансов план били на ръба.
„Това са едни пари, които се харчат за бъдеще време. А ние искаме да харчим или да взимаме, все едно е как ще го формулираме в момента, едни пари към днешна дата. Тоест, дългосрочната перспектива е нещото, което, никой не се съмнява, че липсва в нашата политика, за съжаление”, категоричен е и диригентът на Симфониетата във Враца – Христо Павлов.
Според музикалния директор на БНР Марио Ангелов, основен проблем е, че радиосимфониците нямат отделно финансиране: „В момента аз не виждам никакви резерви, които Българското национално радио може да отдели, за да продължим да съществуваме и да вършим своята работа”.
От ръководството на радиото казват, че най-накрая се виждала светлина в тунела.
От Министерството на културата уверяват, че ще предложат законодателни промени, с които да изпълнят исканията на музикантите от БНР за съвместно финансиране. И то от следващата година. За останалите симфоници от т. нар. Държавни културни институти държавата обещава по-гъвката методика за финансиране в бъдеще.
А вярват ли музикантите на обещанията и има ли опасност да се откажат от мисията си и да изберат тишината? Гледайте в „Темата на NOVA”.
