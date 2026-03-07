-
Бай Тошо от Бойчиновци все още продължава да ходи
Тодор Живков, един от най-възрастните действащи ловци в България, навърши 95 години на 27 февруари и ден по-късно отпразнува и именния си ден. Легендата от Бойчиновци продължава да участва активно в излети и да разказва истории от ловните си приключения.
Тодор Живков започва да се занимава с лов още като дете заедно с дядо си, участник в няколко войни, но сериозно започва да ловува след 80-те си години и оттогава не е пропускал излет. „Веднага след като станах редовен ловец, узаконих оръжието и започнах да ловувам. Дори пропуснах една сватба заради лова“, споделя Живков.
Бъфало Бил - човекът, превърнал Дивия запад в спектакъл (СНИМКИ)
С чувство за хумор сравнява себе си със своя именит съименник: „Той е бил по-добър ловец. Може и на мен да ми е носило късмет, че нося това име.“
Сред незабравимите му моменти е срещата с диво прасе на метри от него: „Кучетата ми показаха прасето, аз се прицелих и бум-бум – дори не успях да изпразня пушката, а всичко стана бързо.“
За рождения ден ловците му подариха стара пишеща машина, за да записва ловните и семейните си истории. Живков обича и да пее и обеща да не спира с лова поне до своята стогодишнина.
