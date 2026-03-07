Новините на NOVA България Времето Начало Новините на NOVA Прогноза за времето (07.03.2026 - обедна) Начало България Прогноза за времето (07.03.2026 - обедна) Начало Времето Прогноза за времето (07.03.2026 - обедна) Прогноза за времето (07.03.2026 - обедна) 07 март 2026 13:35 Приветлив уикенд с пролетно време Прогноза за времето (06.03.2026 - обедна) Прогноза за времето (06.03.2026 - сутрешна) Предстои дълъг период с усещане за ранна пролет Прогноза за времето (05.03.2026 - обедна) Март сменя настроението: Дъжд днес, мъгли и слънце в следващите дни Вижте какво време ни очаква според синоптиците от НИМХ Каква е прогнозата за вашия регион може да видите ТУК Редактор: Ралица Атанасова Последвайте ни NewsLetter Google News Youtube Viber TikTok Instagram Facebook Още от България Първият черен щъркел долетя у нас (СНИМКИ) Елитът на сноуборда подкрепи Малена Замфирова след тежкия инцидент в Чехия Лютиер остана без дом след пожар НС ще обсъжда осигуряването на горива за България заради кризата в Ормузкия проток Колко струват цветята в навечерието на 8 март Протест и блокада заради високите сметки за ток в Силистра Пленум на БСП утвърди листите си за предсрочния вот Хижа"Петрохан" остава под полицейска охрана Борисов: Сменили са шефа на НАП, явно има огромно значение за честността на изборите Изкуство под небето: Творецът, който превърна селския си двор в галерия на открито Назначена е охрана на европрокурора Теодора Георгиева Нова европейска директива дава право на служителите да знаят колко получават колегите им История за доброто: Пенсионерка намери портмоне с 1000 евро и го върна на собственичката МВР отбелязва Международния ден в памет на загиналите полицейски служители От любопитство до нови умения: Интернет хъб събира млади и стари в Криводол Борислав Гуцанов: Най-важно е прибирането на българите от Близкия изток Българите плащат до 125% повече за млечни продукти от средното в ЕС Бум в поръчките на мебели в България заради строителството и нови хотели Жители на столичния квартал "Павлово" излизат на протест срещу застрояване на терен за детска градина „Искам да помагам на хората”: Христо, който стана лекарски асистент, вместо IT специалист След ремонт за над 1 млн. евро: Напукани плочки и неработеща платформа край крепостта „Баба Вида“ 95-годишният ловец Тодор Живков отпразнува рожден ден и имен ден Приветлив уикенд с пролетно време Георги Господинов спечели приз за най-добра художествена книга за 2025 в Испания Как да говорим за войните с малките деца Какво се променя с въвеждането на мултифондовете Бъдещето на войната: Автономия, дронове, рояци и червените линии Пенсионната реформа: КТ „Подкрепа“ искат Йотова да наложи вето върху промените Туроператори ще сезират съда в Хага заради оставени български туристи в Близкия изток Как се става приемен родител в България Делян Пеевски: Сезирам Прокуратурата за Теодора Георгиева, това е активно мероприятие на ПП-ДБ Иранският посланик: Изобщо не виждаме България като цел за нападение Чешката полиция: Скиорът, блъснал Малена Замфирова, не е бил пиян Кандидат-шофьорите ще карат задължително и през нощта Тодор Капитанов, КНСБ: Срамно е да търсим едва 5% увеличение на заплатите Президентът освободи Ангелина Бонева, Николай Найденов поема регионалното министерство Апелативният съд във Велико Търново остави в ареста обвиняемия по делото "Сияна" Андрей Янкулов: Намираме се в преломен за правосъдието момент МВнР: Въздушното пространство на ОАЕ е отворено, извършват се търговски полети Правителството смени шефа на НАП Българският европрокурор Теодора Георгиева подаде сигнал за натиск и заплахи Бойко Борисов: Хората около Радев са децата и внуците на червената олигархия Емил Дечев: Освободените ръководители в МВР не са преки участници в разследването по случая „Петрохан“ Близнаците, за които се отвориха много сърца: Бебетата отиват в приемно семейство до дни Безопасността на пистите: Могат ли да бъдат предотвратени инцидентите Хасан Адемов: Великденските добавки все още не са сигурни Прогноза за времето (06.03.2026 - обедна) „ДПС-Ново начало” иска изслушване на финансовия министър и шефовете на митниците и на Държавния резерв ОЩЕ ОТ КАТЕГОРИЯТА