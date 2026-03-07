Във вторник Народното събрание ще проведе извънредно заседание във връзка с кризата с доставките на горива, предизвикана от блокадата на Ормузкия проток. Единствената точка в дневния ред предвижда изслушване на ключови представители на правителството и индустрията.

Ще бъдат изслушани служебният министър на финансите Георги Клисурски, директорът на Агенция „Митници“ Георги Димов, председателят на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ Асен Асенов, както и особения търговски управител на „Лукойл Нефтохим Бургас“ - АД Румен Спецов.

Колко важен е Ормузкият проток за снабдяването с енергоизточници

Дискусията ще се съсредоточи върху готовността на държавата да осигури необходимите количества горива за населението и индустрията, както и мерките, които правителството планира за справяне с ценовия шок, предизвикан от кризата.

Редактор: Ралица Атанасова