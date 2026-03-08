Редица лечебни заведения се присъединяват към международната инициатива „ЕндоМарт” в подкрепа на жените, засегнати от ендометриоза . Оказва се, че всяка 10-а жена страда от заболяването, а диагностицирането понякога отнема години. През целия месец ще се извършват безплатни прегледи.



Миглена Ангелова е сред жените, които дълго време пренебрегват силната болка по време на цикъл. А тя е един от симптомите за заболяването ендометриоза.

„На всеки преглед чувах, че всичко е нормално - нямам проблеми, имам обикновена киста, която ще се спука в определен момент и проблемите ми ще спрат. Само че проблемите се увеличаваха”, разказва тя. А тези проблеми включват подуване, качване на килограми и болки по две седмици в месеца. „Ходих на невролог, гастроентеролог, ендокринолог, всички, за които се сещах, че може да ми помогнат”, казва още Миглена.



След проучване сама си поставя диагноза и така стига до гинеколога д-р Дориан Босев, който я потвърждава. А в последствие извършва и операция. В онзи момент Миглена вече има две деца, но се оказва, че при жени с репродуктивни проблеми често се установява именно това заболяване. „Между 30 и 50% от пациентките с ендометриоза страдат от безплодие и имат трудности при забременяването. Те се обръщат към нас, едва когато вече не могат да забременеят, а ние откриваме, че причината е ендометриоза”, казва д-р Босев.

Заради сериозните последствия от ненавременната диагностика, лекарите настояват за по-голяма информираност за заболяването. „Диагностицирането на ендометриозата понякога може да отнеме до 10-15 години. Не може една болезнена менструация, която е може би най-честият симптом, да се приема за нормална, още повече когато е вторично възникнала”, казва още лесарят.

И тази година болница „Майчин дом” се присъединява към международната кампания „ЕндоМарт”. През целия месец ще се провеждат безплатни прегледи.

