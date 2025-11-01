Снимка: iStock
Говори доц. д-р Надя Магунска
Лекар на годината за 2025 г. в категория Иновативна медицина и уникални техники е доц. д-р Надя Магунска - специалист по акушерогинекология и ръководител на Център за лечение на ендометриоза в Медицински център „Д-р Щерев”. В студиото на „Пулс” тя разказа повече за ендометриозата.
Какво представлява ендометриозата
Ендометриозата е доброкачествено заболяване, при което клетки от лигавицата на матката излизат извън нея и се имплантират на различни места в тялото, най-често в органите около матката в малкия таз.
Кисти на яйчниците – заболяването, което се открива и в ранна детска възраст (ВИДЕО)
Тези клетки са хормонално зависими и също кървят по време на месечен цикъл.
Симптоми
Най-честият симптом е болката. Други – трудности със забременяването, общи неразположения и т.н. Възможна е болка извън цикъл и при полов контакт.
Заболяването може да прочете и безисимптомно, обясни лекарят.
Как се поставя диагнозата
Диагнозата се поставя от лекар, след преглед и след изследвания като ехография, ЯМР, посочи д-р Магунска
Болести, от които страдат съвременните жени и какви изследвания покрива Касата за тях
Доцентът препоръча, ако болката става все по-силна по време на менструациите, пациентите да посетят лекар.
Целия разговор гледайте във видеото.Редактор: Цветина Петрова
