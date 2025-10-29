Има заболявания, които статистически се срещат многократно по-често при жените. Причините за това могат да бъдат генетични, анатомични, хормонални, психологични и дори социални.

Заболявания на щитовидната жлеза

Хормоните на щитовидната жлеза — тироксин (Т4) и трийодтиронин (Т3) — влияят върху почти всички метаболитни процеси в човешкия организъм.

Сред често срещаните заболявания са тиреоидит на Хашимото, Базедова болест, хипотиреоидизъм и гуша — всички те значително по-чести при жените.

Системен лупус еритематодес (СЛЕ)

Системният лупус е заболяване, което засяга най-често жени между 15 и 40 години. Мъжете боледуват от него 5 до 10 пъти по-рядко.

То е автоимунно заболяване, при което организмът образува антитела срещу собствените си клетки, засягайки множество органи и системи.

Остеопороза

Жените са по-застрашени от остеопороза поради по-ниска костна маса и по-тънки кости. След менопаузата рискът допълнително се увеличава заради намаляването на естрогена.

Какви изследвания, свързани с тези заболявания, заплаща НЗОК

Заболявания на щитовидната жлеза

За болести като Хашимото, хипотиреоидизъм и хипертиреоидизъм НЗОК заплаща редица хормонални изследвания – fT4, TSH, LH, FSH, Prolactin, Estradiol, Testosteron, Progesteron и антитела срещу тиреоидната пероксидаза (Anti-TPO). За извършването им лекар специалист следва да издаде направление.

Хормоните TSH и fT4 могат да се назначат и от личния лекар.

Касата не покрива изследването на анти-тиреоглобулинови антитела (ТАТ) и fT3.

Ехографското изследване на щитовидната жлеза е безплатно, ако е назначено от ендокринолог на здравно осигурен пациент.

Пациентите с тиреоидит на Хашимото подлежат на доживотно диспансерно наблюдение от лекар специалист по ендокринология и болести на обмяната, с два прегледа годишно и ежегодно изследване на TSH.

TSH се изследва ежегодно, а след промяна на дозата на заместващото лечение - до още два пъти годишно, но не по-рано от 6 седмици от промяната. Имате право на една консултация годишно с лекар специалист по кардиология, който задължително ще Ви направи електрокардиограма. По преценка на ендокринолога може да Ви се извърши сцинтиграфия на щитовидната жлеза.

Диспансеризацията при специалист ендокринолог, който може да бъде избран от пациента, се осъществява с еднократно издадено от личения лекар „Медицинско направление за консултация или провеждане на съвместно лечение“.

В случай че пациентът желае друг лекар специалист да осъществява диспансеризацията, личният лекар ще издаде ново направление.

За заболяването хипотиреоидизъм (рубрика „Други видове хипотиреоидизъм“ - „Вроден хипотиреоидизъм с дифузна гуша“, „Вроден хипотиреоидизъм без гуша“, „Атрофия на щитовидната жлеза (придобита)“ , „Други уточнени видове хипотиреиодизъм“ пациентът трябва да бъде диспансеризиран от общопрактикуващия лекар. Диспансерните прегледи се провеждат 4 пъти годишно. Изследванията, за които пациентът следва да бъде насочени с направление са:

♦ Холестерол - веднъж годишно;

♦ TSH – веднъж годишно и след промяна на дозата на заместващото лечение - до 6 месеца, но не по-рано от 6 седмици от промяната;

♦ fT4 – веднъж годишно.

Предвидена е и консултация с лекар специалист по „Ендокринология и болести на обмяната“ - един път годишно, за която пациентът се насочва с направление за консултация или за провеждане на съвместно лечение.

Провежда се консултация с кардиолог – един път на 2 години, както и с офталмолог – един път на 3 години.

Лупус

Пациентите с диагноза дисеминиран лупус еритематодес също се диспансеризират доживотно, като се наблюдават от ревматолог.

Два пъти годишно се извършват прегледи с общ клиничен статус и изследвания като пълна кръвна картина, СУЕ, урина, фибриноген и ГГТ.

Химично изследване на урина за албумин, билирубин, седимент, СУЕ, кръвна картина - поне осем показателя, фибриноген, ГГТ, се изследват веднъж годишно.

Извършва се и една консултация през годината със специалист по кожни болести.

Пациентът има право сам да избере ревматолога, който ще го наблюдава и ще води диспансерното наблюдение, ще извършва прегледите и ще назначава изследванията, необходими през този период. За целта личният лекар трябва да издаде направление.

Диспансеризиращият лекар също може да бъде сменен, като личният лекар ще издаде направление за това.

Остеопороза

НЗОК заплаща изследвания на хормони и маркери за костно разграждане, както и остеоденситометрия (измерване на костната плътност) при определени диагнози – например остеопороза с патологична фрактура, хипогонадизъм или след трансплантация.

Тези високоспециализирани изследвания се назначават с направление само от лекар специалист от извънболничната помощ, сключил договор с НЗОК/РЗОК. Всеки лекар специалист би могъл да Ви издаде направление за тях. Изследванията се назначават по преценка и при необходимост от лекаря, в зависимост от здравословното състояние на пациента.

В извънболничната медицинска помощ НЗОК заплаща за изследване на посочените по-горе хормони, както и за „Маркер за костно разграждане за диагностика на остеопороза“.

Допуска се издаването на направление за тези изследвания от общопрактикуващ лекар, единствено в случай на писмено назначение на ТЕЛК или НЕЛК.

Жените с остеопороза с патологична фрактура подлежат на доживотно наблюдение от ендокринолог или ревматолог, с два прегледа годишно.

Националната здравна каса заплаща за Маркер за разграждане на костно вещество при остеопороза от пакет „Клинична лаборатория“, както и за „Остеоденситометрия и интерпретация“ при следните случаи:

♦ болни с трансплантирани органи;

♦ пациенти с хиперпаратиреоидизъм;

♦ пациенти с хипогонадизъм;

♦ пациенти с остеопороза с патологична фрактура“ в извънболничната специализирана помощ, ако дейността е назначена от лекар специалист с „Медицинско направление за високоспециализирани дейности“ (бл. МЗ-НЗОК № 3А).

Във всички случаи извън посочените, пациентът заплаща изследването за определяне на костната плътност (остеоденситометрия).

Лицата със заболяване „Остеопороза с патологична фрактура“ (МКБ-код M80) подлежат на диспансерно наблюдение, което се заплаща от НЗОК. Пациентът се диспансеризира от специалист по ендокринология и болести на обмяната или от ревматолог – до края на живота.

Диспансерните прегледи с общ клиничен статус се провеждат два пъти годишно.

Остеоденситометрия се прави веднъж на две години, а ежегодно се изследват калций, фосфати и алкална фосфатаза.

Консултации със специалисти по акушерство и гинекология, както и по ортопедия и травматология се провеждат един път годишно.

Диспансеризацията се осъществява от лекар специалист ендокринолог или ревматолог чрез еднократно направлеие от личния лекар.

Ендометриоза

При жените с ендометриоза НЗОК покрива диспансерно наблюдение от акушер-гинеколог до оздравяване.

Два пъти годишно се извършва гинекологичен преглед с ултразвук, както и кръвни и уринни изследвания.

