Парламентарната група на „ДПС-Ново начало” ще внесе предложение за промени в Закона за бюджета на ДОО, които предвиждат великденски добавки за пенсионерите под прага на бедността. В проекта се предвижда еднократна помощ за най-бедните пенсионери, се казва в прессъобщение на партията.

Миналата година мярката отново беше приета по предложение на „ДПС-Ново начало” и добавки получиха близо 680 000 пенсионери, припомнят от там.

„Парламентът и служебното правителство трябва да се занимават по-малко с вътрешни драми и разправии и повече да се вслушат в дневния ред на хората, а той е свързан с цените на горивата, електроенергията, водата, храните и ежедневното поскъпване на живота”, заявяват от „ДПС-Ново начало”.

