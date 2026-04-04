Единадесет души са ранени след руска атака с дрон тази нощ по 16-етажна жилищна сграда в украинския град Суми, предаде "Укринформ", позовавайки се на публикация на председателя на Сумската областна военна администрация Олег Григоров. Сред пострадалите е и 15-годишно дете.

Според него евакуацията на жителите от сградите с нанесени щети продължава и на всички засегнати се оказва помощ. "Съответните служби неутрализират последиците", добави той.

По-рано той съобщи, че руски дронове са поразили жилищен район в град Суми. В резултат на атаката е възникнал пожар на горните етажи на висока сграда в Зареченски район. Временно изпълняващият длъжността кмет на Суми Артьом Кобзар добави, че е регистриран друг удар в двор в същия район.

