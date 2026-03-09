Служители на градския транспорт във Варна излязоха на протест с искане за увеличение на възнагражденията. Тази сутрин те организираха автошествие в морската столица и предупредиха, че са готови да преминат към пътни блокади.

Малко преди обяд демонстрантите блокираха Аспаруховия мост, настоявайки исканията им да бъдат чути. Основното им е увеличение на заплатите с 5% със задна дата от 1 януари. За тази цел са необходими около 1,3 милиона евро, като засега не е ясно дали средствата ще бъдат осигурени.

Служители на „Български пощи” излязоха на протест с искане за по-високи заплати

„Исканията са за 5-процентното увеличение, което е свързано със субсидиите от държавата. Смятаме, че при добро желание най-вече от страна на държавата тези средства могат да бъдат осигурени“, заяви Красимир Дяков, който е водач на автобус в градския транспорт.

Според шофьорите проблемът е свързан и с липсата на кадри в сектора. „Виждате каква е инфлацията – цените в магазините, токът, водата - всичко расте. Имаме семейства и деца. Как ще дойдат млади хора да работят тук? Около 30% от служителите са пенсионери. Ние сме млади хора и трябва да се намери начин да се привлекат нови кадри“, коментира Георги Минков, който също е водач в градския транспорт.

От синдикатите определят акцията като предупредителна. „Това е нашият предупредителен протест във връзка с исканията за удължителния бюджет. Настояваме за тези 5%, а след приемането на държавния бюджет ще продължим да се борим за по-високо увеличение на възнагражденията на работещите в градския транспорт във Варна“, заяви областният координатор на КНСБ Ана Ковачева.

Протестиращите заявиха, че демонстрацията ще продължи до 18 часа.