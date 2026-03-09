Снимка: БГНЕС
Начело на Ислямската република застана аятолах Моджтаба Хаменей
Хиляди хора се събраха в понеделник на централен площад в иранската столица, за да заявят вярност към новия лидер на Ислямската република. Начело ѝ застана аятолах Моджтаба Хаменей.
#BREAKING— Tehran Times (@TehranTimes79) March 9, 2026
Enghelab Square, Tehran now pic.twitter.com/4bmui8fL5V
Събралите се на площад „Енгелаб“ в Техеран носеха ирански знамена и портрети на Моджтаба Хаменей. Той е син на покойния върховен лидер Али Хаменей, който беше убит при американско-израелски удари на 28 февруари.
Despite the threat of US–Israeli bombardment, Iranians flood Tehran’s Enqelab Square to pledge allegiance to new Supreme Leader Mojtaba Khamenei— Moh Musthafa Hussain (@musthafaaa) March 9, 2026
RT pic.twitter.com/5sU14xQwuB
Междувременно стана ясно, че на сайта на Кремъл президентът на Русия Владимир Путин е отправил поздравления към Моджтаба Хаменей по повод избирането му за върховен лидер на Иран.
"Уважаеми господин Хосейни Хаменей, приемете искрени поздравления по повод избирането Ви за върховен лидер на Ислямска република Иран. От своя страна бих искал да потвърдя нашата неизменна подкрепа за Техеран и солидарност с иранските ни приятели. Русия е била и ще бъде надежден партньор на Ислямската република", се казва в съобщението.
"Сега, когато Иран се противопоставя на въоръжена агресия, вашата дейност на този висок пост без съмнение ще изисква голяма смелост и самоотверженост. Уверен съм, че ще продължите с чест делото на баща си и ще сплотите иранския народ пред лицето на суровите изпитания. Желая Ви успехи в решаването на нелеките задачи, стоящи пред вас, както и крепко здраве и сила на духа", пише още на сайта на Кремъл.
ВСИЧКО ЗА КОНФЛИКТА В БЛИЗКИЯ ИЗТОК ЧЕТЕТЕ ТУКРедактор: Калина Петкова
Последвайте ни