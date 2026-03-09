В понеделник бяха извършени кадрови промени в ръководствата на две областни администрации – Ловеч и Благоевград.

⇒ Област Ловеч

Със заповед на служебния министър-председател Андрей Гюров заместник областният управител на Ловеч Нели Читинова е освободена от поста, считано от днес. Тя заемаше тази позиция от август 2023 г., като преди това бе главен експерт „Човешки ресурси” в същата администрация. След освобождаването си Читинова се завръща на предишната си длъжност, предаде кореспондент на БТА в Ловеч Даниела Балабанова.

За нов заместник областен управител на Ловеч е назначена Диляна Пиронкова. Припомняме, че от 23 февруари областен управител на Ловеч е Поля Върбанова, която зае мястото на Дора Стоянова.

⇒ Област Благоевград

На длъжността заместник областен управител на Благоевград са назначени Дарин Боянов Кацарски и Радослав Иванов Динев, предаде кореспондентът на БТА Десислава Велкова.

Новоназначените заместник областни управители ще подпомагат дейността на областния управител при осъществяването на държавната политика в региона и координацията между държавните институции и местната власт.

По-рано днес от длъжност бе освободен Христо Ангелов, който заемаше поста заместник областен управител на Благоевград от октомври 2023 г.

⇒ Област Русе

Областният управител на Русе Орлин Пенков, назначен на 23 февруари т.г., ще има двама заместници. Това са Десислава Бенкова и Бранимир Стефанов. Те са назначени от служебния министър-председател Андрей Гюров, съобщиха от пресцентъра на Областната администрация в крайдунавския град, предаде кореспондент на БТА в Русе Мартин Пенев.

Десислава Бенкова е завършила „Право” в Русенския университет и „Финанси” във Великотърновския университет. Има опит в частния и обществения сектор. Била е юрисконсулт във фирмите „Оргахим” и „Оргахим Резинс” от март 2020 г. досега. В периода 2013 г. – 2017 г. е работила в Община Русе, като дейността ѝ е била свързана предимно с изпълнението на различни програми и проекти. Била е и лектор по приложимото европейско и национално законодателство във връзка с процеса по кандидатстване, управление и отчитане на различни европроекти. Занимавала се е и с менторство на студенти в Русенския университет, като ги е обучавала по обществени поръчки.

Бранимир Стефанов е бакалавър по европеистика и магистър по маркетинг и право от Русенския университет „Ангел Кънчев”. Завършил е и следдипломна квалификация в УНСС по корпоративно нормативно съответствие. Има опит в частния сектор, като от средата на 2021 г. досега е бил ръководител на отдел във фирма „Експрес сервиз”. Говори отлично английски език и ползва още нидерландски и немски. Два пъти е бил член на Районната избирателна комисия в Русе от квотата на „Продължаваме Промяната – Демократична България”.

Досегашният заместник областен управител на Русе Георги Георгиев, който встъпи в длъжност в началото на август 2023 г., е освободен.

Сред основните приоритети на Орлин Пенков са провеждането на честни избори, подобряване на ситуацията с трафика в района на граничния пункт „Дунав мост”, както и образованието и броят на паралелките в региона.

