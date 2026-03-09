Потърпевши от сметките за ток през януари в Бургаско се оплакват от високи суми и във февруарските си фактури. Все още нямало отговор на подадените жалби за предишния месец. Според компанията EVN при обработени повече от половината жалби до момента - няма нито едно основателно оплакване. Заради съмненията за завишени сметки се подготвят няколко протеста в страната с искане за ревизия на трите енергодружества.

Клиентите на „Електрохолд“ през февруари тази година са потребили с 4% повече електроенергия спрямо януари, показват данните. Ако сравним февруари тази година със същия месец на миналата година, потреблението е с 9,3% повече.

Въпреки жалбата си до КЕВР: Домакинство с фотоволтаици с нова висока сметка

От EVN отчитат над 6000 жалби, като вече са обработени над 50% от тях. Данните сочат, че до момента няма нито една основателна.

Информацията от „Енерго-Про“ са категорични - 18 основателни сигнала за завишени сметки от над 4500 жалби.

Екип на NOVA се срещна с Петър Петров на един от пазарите в Бургас. Той разказва, че е смутен от сметката си за ток през февруари. „321 евро. Ползваме един малък климатик, готварска печка, хладилник, телевизор и бойлер”, обяснява мъжът. Сметките му започнали да растат от декември. ”Миналият месец беше за същите уреди 200 евро. Декемврийската сметка беше 100 евро”, твърди Петър. Той до момента не е подал жалба, но вече го обмисля.

Жалбите в КЕВР за високи сметки за ток към момента са около 1200

В същото време Георги Димитров от Тръстиково, за когото NOVA разказа преди месец, че има соларен панел и въпреки това висока сметка, е подал жалба и до EVN, и до КЕВР. Отговор все още няма. „Жалба в КЕВР много трудно се подава. Може да се подаде само и единствено през портала на КЕВР. Тоест, ако нямаш електронен подпис - не можеш да подадеш нито по телефон, нито на хартиен носител, нито на свободен имейл”, обясни Димитров.

Според данните на „Електрохолд” в Западна България потреблението през февруари е било 4 на сто по-голямо от това през януари.

От EVN обясниха за NOVA, че от началото на годината до 6 март са получили над 6000 жалби. До момента са обработени повече от половината, но няма нито една, при която е открита неоснователна сума за ток.

Протест в София заради завишените сметки за ток

Новата сметка на Георги е почти като януарската - близка до 150 евро и той ще я плати. Това обаче ще е трудно за Петър. “Пенсията ми е 276 евро. Ще търся на заем от някъде”, заяви мъжът.

Затова недоволни граждани от Бургаско организират мълчалив протест на 12 март. „Той е с искания за ново ръководство на КЕВР, тъй като те не си вършат работата. След това чакаме протестите в София и останалите градове и се събираме на национален протест против тези високи сметки. Другото искане, което имаме, е вече не ревизия на сметките, а ревизия на трите енергодружества”, обясни Георги Димитров.