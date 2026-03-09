„Зоотрополис 2”, който вече е най-касовият анимационен филм в Холивуд, ще се състезава за наградата в съответната категория на „Оскарите” на 15 март. По този повод неговите създатели отговарят пред „Ройтерс” на въпроси за темите и успеха на продукцията.

„Зоотрополис 2” продължава оттам, където приключи оригиналната лента на „Уолт Дисни Анимейшън” от 2016 г. Продължението изпраща полицейските служители Джуди Хопс (Джинифър Гудуин) и Ник Уайлд (Джейсън Бейтман) по следите на новия персонаж Гари Де'Снейк, озвучен от носителя на „Оскар” Ки Хи Хуан.

В интервю за „Ройтерс” продуцентката Ивет Мерино и сценаристът и сърежисьор Джаред Буш разговарят за темите и успеха на филма.

На въпрос какво е чувството да са направили най-касовия холивудски анимационен филм, Мерино отговаря: „Невероятно е. Стотици творци са работили по тази продукция и цялата им работа се забелязва, харесва и получава признание”.

„Направата на филма ни отне пет години. Стотици хора са вложили всички тези малки детайли, за да могат хората да го видят на голям екран и да споделят това общо преживяване. Това е невероятно удовлетворяващо”, отбелязва на свой ред Буш.

Запитан защо мисли, че филмът е имал толкова голям отзвук, сценаристът и сърежисьор обяснява: „Хората се нуждаят от радост и надежда в момента, а в този филм ги има в изобилие. Разбира се, той разглежда някои наистина важни и дълбоки теми, като например разбирането на нашите различия. Това е много важно. Историята на персонажа Гари Де'Снейк е всъщност история за хора, които са били изселени, за трудностите, пред които са били изправени, и за опитите да бъдат поправени тези исторически несправедливости”.

В крайна сметка успехът е комбинация от няколко неща, като всеки зрител може да открие по нещо за себе си, продължава Буш.

Относно избора на теми, които засяга филмът, сценаристът и сърежисьор отбелязва, че сред тях е темата за поляризацията, която се наблюдава в нашия свят в момента. Тя съществува, особено ако виждаш света по различен начин. „Искахме да покажем на публиката как могат да се преодолеят тези неща”, казва Джаред Буш.

Запитана какво е чувството да получат признание в настоящия награден сезон, Ивет Мерино отговаря: „За нас това е голяма чест. Това означава, че всички тези творци и тяхната упорита работа са признати”.

Редактор: Мария Барабашка