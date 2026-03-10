Снимка: БТА
По искане на „ДПС-Ново начало” депутатите изслушват министри и шефове на агенции
Извънредно заседание на парламента. В дневния ред е заложена само една точка, а именно изслушване на служебния министър на финансите, директора на Агенция „Митници”, председателя на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси”, както и особения управител на „Лукойл”.
Извънредното заседание е по искане на „ДПС-Ново начало”, а причината е да се установи готовността на държавата за осигуряване на необходимите количества горива във връзка с кризата, предизвикана от блокадата на Ормузкия проток. На заседанието депутатите ще очакват да разберат какви мерки предвижда правителството за справяне с ценовия шок, предизвикан от тази криза.
НС ще обсъжда осигуряването на горива за България заради кризата в Ормузкия проток
