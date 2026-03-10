Извънредно заседание на парламента ще се проведе във вторник. В дневния ред е заложена само една точка, а именно изслушване на служебния министър на финансите, директора на Агенция „Митници”, председателя на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси”, както и особения управител на „Лукойл”.

Извънредното заседание е по искане на „ДПС-Ново начало”, а причината е да се установи готовността на държавата за осигуряване на необходимите количества горива във връзка с кризата, предизвикана от блокадата на Ормузкия проток. Депутатите ще очакват да разберат и какви мерки предвижда правителството за справяне с ценовия шок, предизвикан от тази криза.

Редактор: Мария Барабашка