Един човек е убит, а няколко са ранени при иранска атака срещу жилищен район в столицата на Бахрейн - Манама, съобщи рано тази сутрин Министерството на вътрешните работи на страната, цитирано от "Франс прес". „Първоначалните данни сочат, че един човек е бил убит, а няколко са ранени при явна атака на Иран срещу жилищна сграда в столицата“, написа министерството в социалната мрежа Х.

Междувременно Обединените арабски емирства тази сутрин обявиха, че генералното им консулство в Иракски Кюрдистан е било атакувано с дрон. "Това нападение представлява опасна ескалация и заплаха за регионалната сигурност и стабилност“, посочи Министерството на външните работи на ОАЕ в изявление.

Десетки ранени след иранска атака в Бахрейн

Съобщава се за материални щети, но няма жертви. „Атакуването на дипломатически мисии и помещения е грубо нарушение на всички международни правила и закони“, добави министерството. То не уточни откъде е бил пуснат дронът и призова местните власти да разследват обстоятелствата около това нападение, за да идентифицират виновните.

Редактор: Дарина Методиева