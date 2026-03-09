Министерството на здравеопазването на Бахрейн съобщи, че 32-ма цивилни са били ранени при иранска атака с дронове на остров Ситра, южно от столицата Манама. Всички пострадали са бахрейнски граждани. Сред тях има и деца, а четирима са в тежко състояние.

От Министерството на вътрешните работи написаха в платформата Х, че няколко сгради са повредени в резултат на нападението, а „при иранската агресия безразборно се атакуват цивилни цели“.

Силни експлозии разтърсиха района около посолството на САЩ в Багдад

През изминалата седмица Иран извърши нападения на много места в Близкия изток в отговор на въздушните удари на САЩ и Израел. Цел на иранските атаки бяха както американски военни бази, така и цивилни цели като летища и жилищни сгради. За ирански удари се съобщава в десетина арабски държави. Страни от Персийския залив, включително Обединените арабски емирства, Кувейт и Катар, съобщават за особено висок брой инциденти.

Гъст дим се издигна и над водещата петролна рафинерия в Бахрейн - "Бапко", която е ключов обект в енергийния сектор на страната.

Редактор: Дарина Методиева