Първоначалният им план за демонстрациите обаче беше осуетен
Служители в градския транспорт в Русе излизат на протест. Хората настояват за осигуряване на средства от бюджета за поне 5% увеличение на основните месечни заплати със задна дата от 1 януари.
Работещите в сектора се събират пред депото, след това се очакваше да блокират движението на основно кръстовище на булевард „Трети март”. Първоначалният план обаче се осуети и от КНСБ смятат, че някой се опитва да саботира протеста.
Служители на градския транспорт във Варна излязоха на протест
„Наредено е на шофьорите да не минават през кръстовището, където трябваше да протестираме. Пренасочват автобусите и тролеите, а затова ние взехме решение да отидем пред „Арена Русе”, каза Иван Енчев.
Демонстрациите ще продължат до 18 ч.
