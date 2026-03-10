Ако страните от Г-7 извадят всичките си петролни резерви на пазара, биха могли да повлияят за потискане на цената надолу. Изведнъж на пазара би се вляло много голямо количество петролни резерви на големите държави и те биха могли да стабилизират, дори да потиснат цената надолу. Това коментира в студиото на "Денят на живо" по NOVA NEWS бившият зам.-министър на енергетиката Явор Куюмджиев.

По думите му България, която няма петролни резерви, не може да направи абсолютно нищо за световната цена на петрола. "Ние имаме резерв за около две седмици от суров нефт, който се намира в междинната база на рафинерията. Оттам нататък държавата няма абсолютно никакво влияние върху цената на горивата", каза той.

Г-7 ще обсъди освобождаване на петрол от резервите за извънредни ситуации

"Вероятността цените на горивата да растат е много голяма. Причината е, че големите петролни компании в Персийския залив спират производството, понеже няма къде да го изнесат", коментира Куюмджиев. Той допълни, че държавата ни не зависи от доставки на петрол от Персийския залив, тъй като над 80% от нашия петрол идва от Казахстан и пътува през Черно море. По думите му бихме изпитали криза за количества, ако някой удари казахстанския терминал в Новоросийск.

