Комисията се събира в четвъртък и тогава предложението ще бъде направено, съобщи Владимир Георгиев
„БСП-Обединена левица” ще внесе предложение за 5% увеличение на заплатите за абсолютно всички заети в бюджетната сфера. Това заяви в ефира на „Твоят ден” по NOVA NEWS Владимир Георгиев, заместник-председател на парламентарната група на коалицията. По думите му това предложение ще бъде направено по време на разглеждането на удължителния бюджет в бюджетна комисия в четвъртък, а в петък се очаква текстовете да влязат за първо четене в пленарната зала.
Георгиев съобщи, че към този момент председателят на формацията Крум Зарков и заместник-председателят на парламентарната група провеждат разговори със синдикатите от столичния градски транспорт, които настояват за по-високи възнаграждения и по-добри условия на труд.
БСП утвърди листите си за предсрочните парламентарни избори
„Съвсем задължително е в удължителния бюджет да се направят предложения за 5% увеличение”, подчерта Георгиев. Той допълни, че социалистите ще искат и законова промяна, която да позволи на общините да разполагат с по-голяма част от приходите, които сами събират.
На фона на социологическите проучвания, Георгиев призна, че партията е допускала грешки, но те са били своевременно отстранени чрез конгреси и избор на ново ръководство. Относно евентуалното участие на Румен Радев в изборите, той го определи като конкурент, който „ще дръпне гласове от всички политически партии”.
„Убеден съм, че БСП ще влезе в следващия парламент, защото необходимостта хората да имат ляво пространство и социалистическите идеи да се чуват е голяма”, коментира Георгиев. Той добави, че БСП е готова на партньорства след изборите на 19 април, но само ако приоритетите на останалите формации съвпадат с нейните социални искания.
