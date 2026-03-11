Служебният финансов министър Георги Клисурски коментира възможните държавни мерки за справяне с цените на горивата в България. Той уточни, че по-късно днес ще се събере междуведомствената работна група, обявена от министър-председателя, за да обсъди потенциални решения. В нея участват представители на Министерството на финансите, Министерството на икономиката и енергетиката, Агенция „Митници“, „Лукойл“, Държавния резерв, както и други релевантни институции.

„Там ще обсъдим и ще вземем решения за подобни мерки, ако има нужда“, обясни Клисурски.

Министърът подчерта, че цените на суровия петрол на световните пазари са изключително чувствителни и претърпяват значителни колебания. Според него, цената на петрола е паднала от 120 долара на барел до около 90 долара на барел, като в някои моменти е достигала дори 82 долара. Поради това Клисурски призова за търпение и да не се прибързва с прилагането на мерки.

В същото време той увери, че Министерството на финансите и правителството са напълно готови да защитят българските граждани, ако цените на горивата се повишат драстично. „Министър-председателят беше в Париж, а аз бях в Брюксел. Обсъдихме такива мерки с нашите европейски колеги - както на ниво министри на финансите, така и на ниво министър-председатели. Така че сме в пълна готовност да защитим българските граждани, само ако има нужда“, заяви Клисурски.

Служебният финансов министър допълни, че общият ресурс, осигурен за пенсионерските добавки е около 58 милиона евро. „Нямаме бюджет за 2026 година, има поскъпване на стоки и горива, но въпреки това правителството подсигури средствата. Новото е, че пенсионерите над линията на бедност ще получат подкрепа. Така смятаме, че е справедливо. Обсъждаме от първия ден на служебния кабинет тази стъпка, това действие не е функция от изявлението на някой политик“, уточни той.