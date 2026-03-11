Обратното броене до края на 51-вото Народно събрание вече е в ход. За депутатите остава приблизително една редовна работна седмица, преди парламентът да прекрати дейността си.

Очаква се НС да приключи работа непосредствено преди началото на предизборната кампания, която стартира в полунощ на 20 март.

Депутатите трябва да приемат удължаването на бюджета

В оставащите дни народните представители трябва да изпълнят няколко важни задачи. Сред основните е приемането на закон за удължаване действието на държавния бюджет, така че държавата да може да функционира нормално до приемането на нов финансов план. Работата по законопроекта вече започна. Утре се очаква план-сметката на държавата да бъде разгледана и в Комисия по бюджет и финанси към парламента.

Редактор: Ралица Атанасова