Учени в Бразилия са разработили изненадваща нова хранителна съставка, като са комбинирали два натурални продукта: мед от местни пчели и люспите на какаовите зърна. Резултатът е сладка смес със силен шоколадов вкус, която може да има ползи за здравето.

Изследването е проведено от екип от Държавния университет в Кампинас, известен като UNICAMP, в Сао Пауло, Бразилия. Резултатите са публикувани в научното списание ACS Sustainable Chemistry & Engineering, което дори постави изследването на корицата си.

Тази работа показва как хранителните отпадъци и природните ресурси могат да бъдат използвани по творчески начини за производството на нови продукти, които могат да бъдат полезни в храните и дори козметиката. Шоколадът се произвежда от какаови зърна, но черупките, които обграждат люспите, обикновено се изхвърлят по време на преработката. Всяка година шоколадовата индустрия произвежда големи количества от тези люспи. Въпреки че съдържат ценни природни съединения, те често се третират като отпадъци. Учените търсят начини да ги използват повторно, за да не се изхвърлят.

В новото проучване бразилският екип открил, че медът от местни безжилни пчели може да действа като естествена течност, която помага за извличането на тези полезни съединения от какаовите люспи. Медът има специален химичен състав, който му позволява да разтваря много растителни вещества. Чрез смесване на мед с какаови люспи изследователите успели да извлекат съединения като теобромин и кофеин. Тези вещества се срещат естествено в какаото и са свързани с няколко потенциални ползи за здравето. Например, теоброминът може да подпомага здравето на сърцето и да подобрява кръвообращението, докато кофеинът може да стимулира нервната система и да повиши бдителността. Процесът, използван в изследването, също така увеличил количеството фенолни съединения в медената смес. Фенолните съединения са естествени растителни химикали, които действат като антиоксиданти. Антиоксидантите помагат за защитата на клетките от увреждания, причинени от нестабилни молекули, известни като свободни радикали. Те са свързани и с противовъзпалителни ефекти, което означава, че могат да помогнат за намаляване на вредните възпаления в организма.

Изследователите съобщиха, че крайният продукт има забележим шоколадов вкус. Вкусът се променя в зависимост от количеството мед и какаови люспи, използвани в сместа. Някои версии са по-сладки, докато други имат по-силен какаов вкус. Учените, които тествали продукта, заявиха, че той може да се консумира директно или да се добавя към други храни. Може да се използва и като съставка в козметични продукти, тъй като медът и какаовите съединения са известни със своите благоприятни за кожата свойства.

Първият автор на проучването, Фелипе Санчес Браганьоло, обясни, че вкусът вероятно ще привлече най-голямото внимание от страна на потребителите. Лабораторният анализ обаче показа, че сместа съдържа и няколко биоактивни съединения, т.е. вещества, които могат да имат биологичен ефект в организма.

Редактор: Дарина Методиева