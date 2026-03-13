Служебният премиер Андрей Гюров посети Министерството на външните работи, за да поздрави екипа на Кризисния щаб с успешното приключване на активната фаза на операцията по извеждане на български граждани от региона на Близкия изток и Иран.

Гюров се запозна и с условията и начина на работа на Ситуационния център на външното ни министерство. Бяха раздадени и почетни отличия на служителите на ведомството за висок принос при извеждането на българите от конфликтните точки в Близкия изток.

Велизар Шаламанов: До момента са изведени около 2600 човека от над 11 страни, където има риск от ракети и дронове

"Не само отчитаме една добре свършена задача, но и отдаваме значение на професионализъм, дълг и отдаденост. Те правят голямата разлика, която направи така че работата на Ситуационният център да остане в историята на българската дипломация. Това бе безпрецедентна по сложност и мащаб операция. Колегите успяха да изведат по професионален и спокоен начи повече от 2600 български граждани от зоната на конфликта по въздух и суша, при постоянно променящи се опасности. Това са 2600 съдби и причини да се гордеем с работата му. Страната ни е на първо място по изведени граждани от зоната на конфликта. България е една от държавите с най-много организирани полети. Сънародниците ни трябва да се гордеят - могат да разчитат на държавата, когато се нуждаят от нея", заяви министър-председателят.

Премиерът обяви, че множество граждани са изпратили няколко благодарствени писма. "Тази благодарност е най-важният показател - чрез него се вижда защо го правим", допълни той.

По думите на външния министър Надежда Нейнски хората действително са усетили грижа от страна на държавата. "Служителите на Ситуационния център минаха отвъд служебните си ангажименти. Те бяха много ангажирани с процеса по извеждане на българи. Това има голямо значение за авторитета на Външното министерство и за защита на българските интереси", каза тя.

Как протича евакуацията на българите, засегнати от конфликта в Близкия изток

По-рано тази седмица служебният министър на външните работи Надежда Нейнски съобщи, че над 2600 българи са евакуирани от региона на Близкия изток. Проведени са над 15 000 телефонни разговора и са обработени над 6500 имейла, повече от 100 служители на външното ни министерство и задграничните представителства работиха на 24-часов режим, заяви министър Нейнски.

Проведохме най-мащабната до този момент по евакуация на български граждани от 11 държави, отбеляза още тя.

Редактор: Цветина Петкова