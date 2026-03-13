21-годишен мъж е привлечен като обвиняем за въоръжено отвличане и съвкупление с малолетно лице. Досъдебното производство се води в Окръжната прокуратура в София.

В хода на разследването е установено, че мъжът се е познавал с 13-годишно момиче, живеел известно време в дома му и имал преки наблюдения върху начина му на живот и навиците му.

Според разследването на 20 декември 2025 г. той е отвлякъл малолетната, като е бил въоръжен. Същият ден, в хижа в района на софийското село Челопеч, е имал сексуални отношения с 13-годишното момиче, след като го е упоил. Детето е било в безпомощно състояние.

По делото са налице доказателства, че след случилото се той отправял заплахи към семейството на пострадалата. Мъжът е привлечен като обвиняем и е задържан за срок до 72 часа.

Окръжната прокуратура внесе в съда искане за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо него.

