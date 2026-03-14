Приветствам усилията на министъра на правосъдието Андрей Янкулов за отстраняването на и.ф. главен прокурор, защото те успяха да дефинират позициите в този спор, което е значителна стъпка напред, но едва ли обжалване на решението на Прокурорската колегия ще има ефект. Това заяви бившият министър на правосъдието Антон Станков в предаването „Офанзива с Любо Огнянов“ по NOVA NEWS.

По думите му Борислав Сарафов може да изпълнява функциите на главен прокурор до избора на нов главен прокурор. "Това е моето тълкуване на закона. Върховният касационен съд приема съвсем друга интерпретация, че мандатът е изтекъл", посочи той и допълни, че нормата позволява двузначно тълкуване, което само по себе си говори, че тя е написана неточно.

Станков коментира още, че коренът на проблема е в Народното събрание, защото то не може да излъчи нов ВСС, който да излъчи нов главен прокурор. "Очертава се ясна пропаст между съда и прокуратурата, която поставя много по-дълбок политически въпрос. Ако имаме политизирана прокуратура, не е ли крайно време да дефинираме политизирането на прокуратурата?", запита той.

"Конституционният съд всъщност е един политически орган. Това забавяне на произнасянето забавя и политическите процеси. Не мога да предположа какво ще бъде решението", заяви още бившият министър на правосъдието.

Той посочи още, че е радетел на идеята на свикване на ново Велико народно събрание, което да промени архитектурата на съдебната власт, както и да обсъди проблемите в президентското управление.

По отношение на българския европрокурор Теодора Георгиева, Станков заяви, че по никакъв начин не я оправдава за контактите и срещите, които е имала. По думите му сигналът за заплахи изглежда като реваншизъм. "Тя се защитава чрез нападение", каза бившият правосъден министър.

