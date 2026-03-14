НС изслуша министрите на вътрешните работи и на правосъдието за случая „Петрохан-Околчица“
Според бившия правосъден министър Антон Станков обжалването на решението на Прокурорската колегия едва ли ще има ефект
Приветствам усилията на министъра на правосъдието Андрей Янкулов за отстраняването на и.ф. главен прокурор, защото те успяха да дефинират позициите в този спор, което е значителна стъпка напред, но едва ли обжалване на решението на Прокурорската колегия ще има ефект. Това заяви бившият министър на правосъдието Антон Станков в предаването „Офанзива с Любо Огнянов“ по NOVA NEWS.
По думите му Борислав Сарафов може да изпълнява функциите на главен прокурор до избора на нов главен прокурор. "Това е моето тълкуване на закона. Върховният касационен съд приема съвсем друга интерпретация, че мандатът е изтекъл", посочи той и допълни, че нормата позволява двузначно тълкуване, което само по себе си говори, че тя е написана неточно.
Прокурорската колегия остави без разглеждане искането на правосъдния министър за нов и.ф. главен прокурор
Станков коментира още, че коренът на проблема е в Народното събрание, защото то не може да излъчи нов ВСС, който да излъчи нов главен прокурор. "Очертава се ясна пропаст между съда и прокуратурата, която поставя много по-дълбок политически въпрос. Ако имаме политизирана прокуратура, не е ли крайно време да дефинираме политизирането на прокуратурата?", запита той.
"Конституционният съд всъщност е един политически орган. Това забавяне на произнасянето забавя и политическите процеси. Не мога да предположа какво ще бъде решението", заяви още бившият министър на правосъдието.
Той посочи още, че е радетел на идеята на свикване на ново Велико народно събрание, което да промени архитектурата на съдебната власт, както и да обсъди проблемите в президентското управление.
Българският европрокурор Теодора Георгиева подаде сигнал за натиск и заплахи
По отношение на българския европрокурор Теодора Георгиева, Станков заяви, че по никакъв начин не я оправдава за контактите и срещите, които е имала. По думите му сигналът за заплахи изглежда като реваншизъм. "Тя се защитава чрез нападение", каза бившият правосъден министър.
