Млад мъж беше засечен два пъти за по-малко от час да шофира с около 200 км/ч на пътя Сливен - Казанлък при ограничение на скоростта в този участък от 90 км/ч. Водачът е установен от полицията. Това е 21-годишен мъж със стаж зад волана от 3 години. За този период са му съставени 8 акта и 20 глоби с фиш за различни нарушения на Закона за движение по пътищата. Всички са връчени, а платените към момента са 12, посочват от полицията.

Самия участък, на който е засечено нарушението, е с голяма денивелация, т.е. видимостта е намалена и при такава скорост рискът от тежки инциденти е изключително висок. "Въпреки това водачите си позволяват да карат с превишена скорост, поради което там се извършва ежедневен контрол. Нарушенията не са само през деня, а и в тъмната част на денонощието. Тогава трафикът е по-слаб и това често подтиква шофьорите да карат по-бързо", заяви в "Здравей, България" главен инспектор Илиан Николов.

Униформеният обясни, че на заловения 21-годишен нарушител са съставени нови актове. "Когато бъдат издадени наказателните постановления, свидетелството му за управление ще бъде отнето. И то не само за предвидените по закон 4 месеца. Той вече е с изчерпани контролни точки. Паричната санкция за този случай ще е около 1000 евро", обясни Николов.

Той подчерта, че камерите за засичане на скорост "работят изключително добре и през нощта". "Заснемането е с високо качество и дори при такива скорости няма проблем с разчитането на регистрационните номера", подчерта главният инспектор.

