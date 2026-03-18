С началото на предизборната кампания идват и последните работни дни за 51-вото Народно събрание преди деня на вота. Очаква се вторият удължителен закон за бюджета от 2025 година да влезе в пленарната зала, след като вчера беше гласуван на ресорната комисия.

В оставащите две заседания народните представители трябва да приемат и редица законопроекти от които зависят плащания по ПВУ, като т.нар. Закон за лобизма и Закона за обществения транспорт. Текстовете за лобизма обаче претърпяха фалстарт, след като правната комисия не успя да събере кворум. Остава въпросът ще успеят ли депутатите в оставащите две заседания да спасят средствата по Плана или ще оставят тази задача на следващия парламент.

Последни работни дни за НС: Какво ще успеят да свършат депутатите, преди да излязат в отпуск

Редактор: Ивайла Маринова