В студиото на „Събуди се” актьорът Владимир Зомбори заяви категоричната си позиция относно предстоящите избори. „Задължително ще упражня правото си на глас, защото това е едно от най-важните неща, които човек трябва да свърши като част от някакво общество. Това е неговият дълг”, сподели той. Зомбори допълни, че дори да няма „идеален кандидат”, хората трябва да направят компромис и да погледнат „малко по-далеч картината”.

Актьорът коментира и професионалните си успехи, сред които е номинацията за наградата „Златен Кукерикон” за превъплъщението му в образа на Зоро. „Бях много приятно изненадан. За мен е голямо удоволствие, че се радваме на пълни салони и на много добра обратна връзка от публиката. Това за мен е най-голямата награда”, посочи той.

Зомбори разказа за трудностите по време на предишното представяне на мюзикъла „Зоро” в НДК, когато е играл със „сериозна бактериална инфекция на ларинкса”. По думите му спектакълът е преминал успешно благодарение на доверието в колегите му от Опера Русе. „Бях сигурен в тяхната сила и в тяхната подкрепа и това се случи на 100%”, обясни актьорът.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Мария Барабашка