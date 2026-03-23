22-годишната състезателка спечели бронз в Зимните игри в Милано-Кортина
България посреща днес олимпийския си медалист Лора Христова, която се превърна в сензация на най-големия спортен форум. Идването ѝ в България е значително по-късно от края на Игрите, тъй като тя продължи участието си директно в Световните купи по биатлон, които приключиха преди ден.
В Милано-Кортина 22-годишната Христова спечели бронзов медал в класическата индивидуална дисциплина. Тя завърши Олимпийските игри като състезателката с най-висока точност в стрелбата.
Обявиха Лора Христова за най-голямата изненада на Зимните олимпийски игри
Нейното представяне беше историческо за българския биатлон, като Лора беше обявена и за „Най-голямата изненада“ на Игрите, след гласуване на феновете.Редактор: Ивета Костадинова
