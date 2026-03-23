Тежко пътнотранспортно произшествие е станало на автомагистрала „Тракия“. По информация на NOVA при инцидента има загинал.

Местопроизшествието е малко след Ихтиман в посока Бургас. Малко след 13 часа бус, в който са пътували двама мъже, се е врязал в движещ се пред него тир. При удара единият от пътниците в буса е загинал на място, а другият е транспортиран в тежко състояние в столичната болница УМБАЛ „Света Анна“, където е настанен в реанимация. Според очевидци се е образувало километрично задръстване.

Според първоначална информация бусът се е забил в преминаващ тир.

От Агенция „Пътна инфраструктура“ съобщиха, че движението при км 47 в посока Бургас временно се извършва само в изпреварващата лента. Активната и аварийната ленти останаха затворени до 18:30 часа, а трафикът се регулираше от екипи на „Пътна полиция“.

От Спешна помощ съобщиха за NOVA, че починалият е на възраст между 25 и 30 години. Неговият спътник - на 23 години, е в тежко животозастрашаващо състояние и е закаран в "Св. Анна".

По неофициална информация на NOVA бусът превозвал медицински отпадъци.