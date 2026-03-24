При специализирана полицейска акция, която се състоя на територията на община Самоков за противодействие на престъпността, са проверени седем заложни къщи. В нерегламентиран търговски обект е намерен тефтер с изписани имена и прякори и отразени срещу тях различни цифри и парични суми. Това съобщиха от Областната дирекция на МВР – София, цитирани кореспондента на БТА в Самоков Иван Ласкин.

За притежание на наркотични вещества е задържан 31-годишен криминално проявен местен жител. При извършена проверка у него е открито и иззето пликче с около два грама тревиста маса, реагираща на наркотик. По случая е регистрирана преписка.

В рамките на акцията са проверени 290 моторни превозни средства и 396 души. Съставени са 136 фиша и осем акта по Закона за движение по пътищата. Заснети са 12 нарушения на скоростните режими и са връчени 14 електронни фиша. Инспектирани са 11 търговски обекта, казаха още от ОДМВР – София. В акцията са включени служители на Районно управление – Самоков, Областна дирекция на МВР – София, Главна дирекция „Жандармерия, специални операции и борба с тероризма“. В екипите са участвали и представители на Националната агенция за приходите и Регионалната дирекция по горите.

Редактор: Габриела Павлова