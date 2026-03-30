Дванадесетокласник с 28 импланта в гръбначния стълб е бил задържан в ареста заради положителен полеви тест за наркотици, който впоследствие се оказва фалшив. Павел Караджов понася цялото унижение заради поредна грешка на полевите тестове за дрога. Съдът обаче връща шофьорската му книжка още преди да излязат резултатите от кръвния тест, тъй като приема, че последиците от мярката биха били несъразмерно тежки.

"На 9 февруари миналия месец ме спряха за рутинна проверка и решиха да ми направят тест за наркотици. Той излезе положителен за кокаин", разказа Павел.

По думите му тестът бил отворен пред него - както е по устав и закон. Младежът е категоричен, че никога не е употребявал дрога. "Бях задържан за 24 часа. Дадоха ми бутилка вода и 2 кроасана, въпреки че им казах за състоянието ми. Но не го взеха предвид", обясни той.

След излизането му от ареста адвокат Ирина Маркова от Перник успява да убеди съда да спре предварителното изпълнение на мярката за отнемане на книжката. Съдът връща документа за управление на МПС още преди да излязат резултатите от кръвния тест.

Но историята не свършва дотук. "Отново ме спря полиция в Перник два дни, след като ми върнаха книжката. Започнаха проверка. Обясних им случая, защото името ми излязло в системата. Те ме попитаха дали употребявам или разпространявам. Отговорих: „Според вашите тестове – употребявам“. Решиха да ми направят нов тест. Отвориха го пред мен, но ме помолиха да се върна в колата си, докато излезе резултатът. Аз отказах, защото казах, че вече нямам доверие. Резултатът излезе отрицателен", обясни Павел.

Междувременно Административният съд в Перник постановява, че мярката е прекомерна и връща книжката, тъй като вината не е доказана. Има и постановление за прекратяване на досъдебното производство - тоест, Павел е напълно невинен.

Младежът споделя, че "шофира със страх, защото е спиран всеки ден в продължение на седмица, след като си взел книжката втория път".

Майката на Павел заяви, че е била в шок, когато разбрала за случилото се. "Но бях категорична, че като се докаже невинността му - ще си търсят правата до край", посочи тя.

Адвокат Маркова обясни, че съдът се позова на презумпцията за невиновност и на риска от сериозни вреди при отнемане на книжка без доказана вина. "Когато са налице предпоставки за отнемане на книжката по силата на заповедта, е възможно на адресата да бъде причинена значителна или трудно поправима вреда. В такива случаи гражданинът може да поиска спиране изпълнението на акта. В тази връзка искам да отбележа, че в Административен съд - Перник вече има установена практика, при която съдът постановява спиране на предварителното изпълнение на тази принудителна мярка, когато резултатът от направения тест за наличие на наркотични вещества, както в случая на Павел - е оспорен, дадена е кръв за медицинско изследване и се изчаква извършването на експертиза", подчерта защитникът.

