Само за 10 дни, средната цена на литър дизел е поскъпнала с близо 10 цента. Това става ясно от информационната система на данъчните, където ежедневно се публикува информация за цените на горивата. Публикуването на данните на ежедневна база беше въведено заради мерките, които правителството предприе в помощ на най-уязвимите, докато в същото време работодателски организации призоваха мерките за бизнеса да се задълбочат.

Първият ден, за който от НАП публикуваха справка, е 20 март. Тогава литър дизел е струвал 1 евро и 57 цента. Точно 10 дни по-късно, на 29 март, средната цена вече е 1 евро и 66 цента за литър.

В тази връзка от КРИБ, Федерацията на индустриалните енергийни консуматори и Съюза на международните превозвачи дадоха за пример помощта за тока за индустрията. Те настояват подкрепата да се активира не при превишаване на 63 евро за мегаватчас, а прагът да бъде свален на 50 евро за мегаватчас.

Другото предложение на работодателите е свързано с въвеждането на механизъм за частично компенсиране на ръста на разходите за гориво на превозвачите. Според организациите този механизъм трябва да бъде финансиран от повишените приходи от ДДС върху горивата.

