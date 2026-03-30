Атанас Димитров: Българският туризъм е изправен пред сериозни изпитания
-
Мерките срещу скъпите горива: Ще има ли реално облекчение и справедливо ли ще се разпределят помощите
-
НАП и КЗП ще обсъдят с президента мерките в подкрепа на бизнеса
-
Николай Вълканов: Видим ефект от ръста на цените на горивата към момента няма
-
Александър Николов: За 3 месеца петролът може да поевтинее до 80 долара за барел при спиране на конфликта
-
Без намаляване на ДДС за ресторантьори: Мерките на МС са насочени към транспорта, логистиката, земеделието и храните
За пет години издадените разрешителни за работа на чужденци са се увеличили пет пъти
България няма база данни за вноса на работници от трети страни. Според икономисти без ясна информация няма как да се води разумна политика. Неясно качество на труда, буксуваща икономика и слаба модернизация са сред рисковете от вноса на работници от трети държави. Бизнесът обаче алармира, че има нужда от тях. За пет години издадените разрешителни за работа на чужденци у нас са се увеличили пет пъти.
Близо 50 хиляди работници от трети страни са получили достъп до пазара на труда у нас за изминалата година по данни на Агенцията по заетостта.
От малко над 8 хиляди през 2020-а до 19 хиляди само за първите три месеца на тази година. Това са работници от общо 86 различни държави.
Внос на работници: Истинска нужда или социален дъмпинг?
От Агенцията уточняват, че издадените разрешения за работа и визи не означават автоматично, че всички лица, които са ги получили, всъщност са пристигнали в България и са започнали работа.
Анализът е труден, защото няма база данни за географско разпределение, секторна концентрация и сравнение със заплатите на местните работещи.
Уида е от Бали, Индонезия. Тя и майка ѝ са в България от четири години. „България е хубаво място. Хората са добри. Чувствам се добре да работя тук с тях”, споделя тя.
Двете жени работят като масажистки в един от най-големите спа центрове в страната. „Условията на компанията, за която работим са много добри. Осигурен дом, билети, всяка година мога и да се прибирам до вкъщи. С работата си тук помагам на роднините си там”, разказва Уида.
От туристическия бранш обясняват нуждата за работници от трети страни със сезонната необходимост от много персонал за кратко време. В хотелите по Черноморието чуждестранните служители са между 10 и 30% от общия персонал. През последната година най-много е персоналът от Шри Ланка. „Много от фирмите, които внасят кадри, започнаха да правят тестове, тоест да идват с елементарна подготовка”, казва Павлин Косев от Варненската асоциация на ресторантьорите и хотелиерите.
Вносът на работници: Синдикатите с остра реакция срещу наемането на хора от трети страни
Според икономисти обаче има риск за изграждане от зависимост от нископлатена работна ръка и по този начин да се подбият заплатите на местните работещи. „Ако има твърде голям прилив на нископлатени и по-нискоквалифицирани работници, това е отрицател стимул за инвестиции, тоест бизнесите инвестират по-малко в по-качествен капитал и технологии. Съответно една икономика започва да буксува в капана на средните доходи”, заяви Георги Вулджев от Експертния клуб за икономика и политика.
Според синдикатите има достатъчно работна сила в страната, която може да се използва. Пример за това са хората, получили временна закрила. „Ние като държава и общественост не сме ги интегрирали и устроили на работни места. В същото време се правят опити за допълнително осигуряване на работна сила от държави извън Европейския съюз с мисълта, че те ще бъдат по евтини”, каза Атанаска Тодорова от КНСБ.
Друг проблем е, че колкото и да печелят, имигрантите го изпращат в родината си и тези средства напускат местната икономика.
