Продължава издирването на 79-годишна жена от казанлъшкото село Ръжена. Тинка е в неизвестност вече четири дни, като последно е забелязана от охранителни камери.

Издирват 79-годишна жена край Казанлък, доброволци и полиция се включват в акцията

Досега десетки доброволци и полиция се включиха в издирването, като в спешната операция бяха използвани и дронове с термокамери. В рамките на издирването беше спряна водата по канала от язовир „Копринка”, който също беше претърсен, но без следа от жената.

